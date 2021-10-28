Теперь это крупнейшая в регионе многопрофильная клиника

Курскую областную больницу и кожвендиспансер объединили. Теперь это многопрофильная клиника.





Количество сотрудников - примерно 2,5 тысячи. С введением инфекционного корпуса в эксплуатацию их численность увеличится до 3 тысяч человек.





Проведена оптимизация административного персонала. Организовано оптимальное использование зданий и помещений для оказания доступной и качественной медицинской помощи. Также улучшилась материально-техническая база.





Таким образом, Курская областная многопрофильная клиническая больница стала крупнейшим медицинским учреждением в регионе.