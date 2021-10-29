В Курской области завтра ужесточатся ковидные ограничения

Работодатели должны предоставить сотрудникам два оплачиваемых выходных для прохождения вакцинации

В Курской области оперштаб ввел дополнительные коронавирусные ограничения. С 30 октября по 7 ноября не будут работать:

• Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита. Они смогут обслуживать клиентов только на вынос и организовывать доставку

• Все магазины, кроме аптек и продуктовых, а также объектов торговли, ассортимент которых минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости. При этом на доставку смогут работать все

• Салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны и прочие организации, оказывающие бытовые услуги

• ФОКи, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны

• Кинотеатры, концертные залы и другие развлекательные организации

• Театры и музеи

• Библиотеки, площадки для тренингов и лекций

• Стоматологиям разрешено оказывать только экстренную помощь

• С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переводится на дистанционный режим

• Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме

• Дежурные группы в детских садах также продолжат работу

• Работодатели должны предоставить сотрудникам два оплачиваемых выходных для прохождения вакцинации.

«Друзья, ситуация очень серьёзная. - обратился к курянам Роман Старовойт со своих страниц в соцсетях- Сейчас мы без преувеличения ведём войну с вирусом! Несмотря на то, что мы живём с ковидом уже почти два года, менее опасным он не стал. Наоборот, вирус мутирует, появились десятки новых штаммов. Причём высока вероятность, что с каждым разом болезнь будет проходить всё тяжелее. Должно пройти время, чтобы благодаря вакцине у вас выработался иммунитет. В ближайшие недели ограничьте контакты, старайтесь проводить время дома».