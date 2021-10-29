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Лента новостей / В регионе

В Курской области завтра ужесточатся ковидные ограничения

Работодатели должны предоставить сотрудникам два оплачиваемых выходных для прохождения вакцинации

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В Курской области оперштаб ввел дополнительные коронавирусные ограничения. С 30 октября по 7 ноября не будут работать: 
 
• Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита. Они смогут обслуживать клиентов только на вынос и организовывать доставку 
• Все магазины, кроме аптек и продуктовых, а также объектов торговли, ассортимент которых минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости. При этом на доставку смогут работать все 
• Салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны и прочие организации, оказывающие бытовые услуги 
• ФОКи, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны 
• Кинотеатры, концертные залы и другие развлекательные организации 
• Театры и музеи 
• Библиотеки, площадки для тренингов и лекций 
• Стоматологиям разрешено оказывать только экстренную помощь 
• С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переводится на дистанционный режим 
• Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме 
• Дежурные группы в детских садах также продолжат работу
• Работодатели должны предоставить сотрудникам два оплачиваемых выходных для прохождения вакцинации. 
 
«Друзья, ситуация очень серьёзная. - обратился к курянам Роман Старовойт со своих страниц в соцсетях-  Сейчас мы без преувеличения ведём войну с вирусом! Несмотря на то, что мы живём с ковидом уже почти два года, менее опасным он не стал. Наоборот, вирус мутирует, появились десятки новых штаммов. Причём высока вероятность, что с каждым разом болезнь будет проходить всё тяжелее. Должно пройти время, чтобы благодаря вакцине у вас выработался иммунитет. В ближайшие недели ограничьте контакты, старайтесь проводить время дома».
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