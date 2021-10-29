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Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области пояснил, какие магазины будут работать

В непродовольственных магазинах, расположенных в торговых центрах и торговых комплексах, продолжают действовать QR-коды

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Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области пояснил, какие магазины будут работать. 

С 30 октября по 7 ноября включительно закрываются магазины, как в торговых центрах и комплексах, так и вне. 

Работать будут: 

– продовольственные магазины независимо от места расположения;

– магазины, реализующие товары первой необходимости из утверждённого перечня вне зависимости от места расположения. 

Важно! Доля товаров первой необходимости в ассортименте должна быть не меньше 30%. Это соотношение количества наименований таких товаров в конкретном магазине к общему количеству наименований, поясняют в комитете. 

Отдельно отмечается, что приостанавливается работа предприятий торговли из федерального перечня системообразующих.

В непродовольственных магазинах, расположенных в торговых центрах и торговых комплексах, продолжают действовать QR-коды. Если такие магазины находятся вне ТЦ, QR-коды не нужны.
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