В курские ЗАГСы можно будет попасть по QR-коду

До 7 ноября ЗАГСы Курской области будут работать в ограниченном режиме

ЗАГСы Курской области

до 7 ноября будут работать в ограниченном режиме. Браки и разводы, будут регистрировать по ранее поданным заявлениям или через портал госуслуг.

Количество участников церемоний будет строго ограничено. Продолжат регистрировать рождение и смерть.





Важно, что согласно изменениям, внесённым 27 октября в распоряжение администрации Курска №75-ра, городские ЗАГСы можно будет посетить при предъявлении QR-кода, сертификата о вакцинации, либо же справки о перенесённом коронавирусе не более 6 месяцев назад.