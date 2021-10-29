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В курские ЗАГСы можно будет попасть по QR-коду

До 7 ноября ЗАГСы Курской области  будут работать в ограниченном режиме

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ЗАГСы Курской области 
до 7 ноября будут работать в ограниченном режиме. Браки и разводы, будут регистрировать по ранее поданным заявлениям или через портал госуслуг.
Количество участников церемоний будет строго ограничено. Продолжат регистрировать рождение и смерть.

Важно, что согласно изменениям, внесённым 27 октября в распоряжение администрации Курска №75-ра, городские ЗАГСы можно будет посетить при предъявлении QR-кода, сертификата о вакцинации, либо же справки о перенесённом коронавирусе не более 6 месяцев назад.
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