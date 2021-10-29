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Лента новостей / В регионе

Курскую «Квадру» проверит московское руководство

Столичные начальники лично приедут на следующей неделе

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Курскую «Квадру» проверит московское руководство. Решение о проверке было принято в ходе совместного совещания с курскими властями. Столичные начальники лично приедут на следующей неделе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Роман Старовойт, отметив, что постоянно получает жалобы от курян, в квартирах которых до сих порт нет отопления и горячей воды. На данный момент таких домов семь. 
Еще горожане регулярно жалуются на затянувшиеся ремонтные работы. Кстати, «Квадру» не раз штрафовали за срыв сроков работ, однако штрафы проблему не решают. 
В курский филиал теплоэнергетической компании пришлют дополнительные кадровые и технические ресурсы.
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