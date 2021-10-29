Столичные начальники лично приедут на следующей неделе

Курскую «Квадру» проверит московское руководство. Решение о проверке было принято в ходе совместного совещания с курскими властями. Столичные начальники лично приедут на следующей неделе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Роман Старовойт, отметив, что постоянно получает жалобы от курян, в квартирах которых до сих порт нет отопления и горячей воды. На данный момент таких домов семь.

Еще горожане регулярно жалуются на затянувшиеся ремонтные работы. Кстати, «Квадру» не раз штрафовали за срыв сроков работ, однако штрафы проблему не решают.

В курский филиал теплоэнергетической компании пришлют дополнительные кадровые и технические ресурсы.