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Администрация Курской области пояснила, как будут работать магазины и пункты выдачи интернет-заказов

Интернет-магазины могут выдавать заказы клиентам, но навынос, то есть без посещения помещений и примерочных

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Администрация Курской области пояснила, как будут работать магазины и пункты выдачи интернет-заказов. 

С 30 октября по 7 ноября включительно закрываются магазины, находящиеся как в торговых центрах и комплексах, так и вне их. 
 
Работать будут: 
● продовольственные магазины независимо от места расположения; 
● магазины, реализующие товары первой необходимости из утверждённого перечня вне зависимости от места расположения. 
 
Доля товаров первой необходимости в ассортименте должна быть не менее 30%, это соотношение количества наименований таких товаров в конкретном магазине к общему количеству наименований. Перечень товаров можно посмотреть по ссылке https://clck.ru/YWgRB.
 
Интернет-магазины могут выдавать заказы клиентам, но навынос, то есть без посещения помещений и примерочных. 
 
«Интернет-торговля активно развивается, это правильная тенденция в условиях пандемии. Пункты выдачи заказов продолжают работать, сотрудники принимают товар, сортируют его, оформляют. Но есть важные ограничения: пункты работают только на доставку или навынос: то есть внутрь клиенты заходить не могут, также не могут посещать примерочные», – пояснил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов. 
 
Отдельно отметим, что приостанавливается работа предприятий торговли из федерального перечня системообразующих. 
 
В непродовольственных магазинах, расположенных в торговых центрах и торговых комплексах, продолжают действовать QR-коды.
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