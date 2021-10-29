Интернет-магазины могут выдавать заказы клиентам, но навынос, то есть без посещения помещений и примерочных

Администрация Курской области пояснила, как будут работать магазины и пункты выдачи интернет-заказов.





С 30 октября по 7 ноября включительно закрываются магазины, находящиеся как в торговых центрах и комплексах, так и вне их.

Работать будут:

● продовольственные магазины независимо от места расположения;

● магазины, реализующие товары первой необходимости из утверждённого перечня вне зависимости от места расположения.

Доля товаров первой необходимости в ассортименте должна быть не менее 30%, это соотношение количества наименований таких товаров в конкретном магазине к общему количеству наименований. Перечень товаров можно посмотреть по ссылке https://clck.ru/YWgRB.

Интернет-магазины могут выдавать заказы клиентам, но навынос, то есть без посещения помещений и примерочных.

«Интернет-торговля активно развивается, это правильная тенденция в условиях пандемии. Пункты выдачи заказов продолжают работать, сотрудники принимают товар, сортируют его, оформляют. Но есть важные ограничения: пункты работают только на доставку или навынос: то есть внутрь клиенты заходить не могут, также не могут посещать примерочные», – пояснил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов.

Отдельно отметим, что приостанавливается работа предприятий торговли из федерального перечня системообразующих.

В непродовольственных магазинах, расположенных в торговых центрах и торговых комплексах, продолжают действовать QR-коды.