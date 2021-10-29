Курянин потерял почти 60 тысяч, решив обновить колёса на своём автомобиле

Молодой человек занялся поиском вариантов в интернете и стал жертвой мошенников

24-летний курянин стал жертвой интернет-мошенников, решив обновить колёса на своём автомобиле. Молодой человек занялся поиском вариантов в интернете. В популярной соцсети он увидел объявление о продаже нужного комплекта, подходящего по параметрам и цене. За 25 тысяч ему пообещали прислать комплект оригинальных литых дисков с установленной зимней резиной прямо домой. Чтобы не упустить вариант, товар предложили оплатить сразу переводом.





После того, как парень перечислил всю сумму, продавец сообщил, что доставка всё же будет платной. Еще 8 тысяч курянин перевёл на другую банковскую карту, которую ему назвали. Но на этом всё не закончилось. Ему рассказали, что первый платёж не прошёл и потребовали его повторить. Продавец пообещал вернуть эти деньги, когда первая транзакция всё-таки поступит. После очередного перевода контакт ожидаемо прервался. В результате выяснилось, что объявление о продаже колёс было фейковым. Его создали специально для обмана пользователей. В общей сложности горожанин лишился более 58 тысяч.





Молодой человек сразу обратился в полицию, аферистов ищут. За мошенничество им грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.