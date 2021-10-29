На дорогах Курской области устанавливают сигнальные столбики с активной подсветкой

Курская область вошла в число пилотных регионов, где реализуется этот проект

Курская область вместе с Московской, Ленинградской и Тульской вошла в число пилотных регионов, где установят сигнальные столбики с активной подсветкой. Такое дорожное ограждение, по мнению разработчиков, поможет повысить безопасность движения, обеспечить видимость направления и опасного поворота, а еще заблаговременно предупредить водителей о приближении к опасному участку.





Ночью и в плохую погоду такие столбики выделят опасные объекты, создавая коридор с искусственной подсветкой. В качестве эксперимента в Курской области оборудовали по два участка региональных трасс в Щигровском и Советском районах. В поселке Кшенском новыми фонарями обустроили нерегулируемый пешеходный переход вблизи Дома пионеров, почты и отделения многофункционального центра. Там интенсивное движение транспорта и пешеходов.





Срок службы конструкции - порядка 5 лет. В ближайшее время сигнальными столбиками с активной подсветкой планируется оборудовать еще 9 объектов в Мантуровском, Медвенском, Тимском и Курском районах.