В Сети появился очередной ролик из серии «Невыносимое выносимо»
Историки убеждены, что захоронение Ленина должно поставить окончательную точку в десталинизации российской истории.
Вся кампания «Невыносимое выносимо» направлена на привлечение внимания общественности к вопросу захоронения останков Владимира Ленина, которые практически сто лет лежат мумифицированными на главной площади страны.
В съемках трех предыдущих эпизодов кампании приняли участие такие актеры как Чулпан Хаматова, Пьер Бурель, а та же певица Лолита Милявская, сыгравшая мать, которая передумала вести своих детей на экскурсию в мавзолей, как когда-то по старой советской традиции водили ее саму.
Историки убеждены, что захоронение Ленина должно поставить окончательную точку в десталинизации российской истории. Тем более, что большинство граждан страны высказываются за совершении христианского обряда, на котором настаивал и сам усопший.Выход очередной серии проекта «Невыносимое выносимо» совпало с юбилеем похорон самого Сталина, состоявшихся 31 октября ровно 60 лет назад.
Полную версию киноновеллы в своем Инстаграм выложил популярный ведущий и юморист Александр Гудков.