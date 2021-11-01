  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

В Сети появился очередной ролик из серии «Невыносимое выносимо»

Историки убеждены, что захоронение Ленина должно поставить окончательную точку в десталинизации российской истории. 

Читайте также

Четвертая по счету киноновелла из серии «Невыносимое выносимо» рассказывает о том, как Ильич просыпается в сумрачном Мавзолее и, печально глядя на охранника, начинает узнавать у него «свежие» новости: «А Сталина уже нет? А бог – есть?». Охранник, немного придя в себя, отвечает на вопросы вождя односложно. Тогда тот с еще более грустным видом предлагает: «Если Сталина нет, а бог есть, может, вы меня уже похороните?». Но в этот момент в зал заходит очередная группа посетителей, и охранник укладывает Ильича обратно: «Полежите еще немного».

 Вся кампания «Невыносимое выносимо» направлена на привлечение внимания общественности к вопросу захоронения останков Владимира Ленина, которые практически сто лет лежат мумифицированными на главной площади страны.

 В съемках трех предыдущих эпизодов кампании приняли участие такие актеры как Чулпан Хаматова, Пьер Бурель, а та же певица Лолита Милявская, сыгравшая мать, которая передумала вести своих детей на экскурсию в мавзолей, как когда-то по старой советской традиции водили ее саму.

 Историки убеждены, что захоронение Ленина должно поставить окончательную точку в десталинизации российской истории. Тем более, что большинство граждан страны высказываются за совершении христианского обряда, на котором настаивал и сам усопший.Выход очередной серии проекта «Невыносимое выносимо» совпало с юбилеем похорон самого Сталина, состоявшихся 31 октября ровно 60 лет назад.
 
Полную версию киноновеллы в своем Инстаграм выложил популярный ведущий и юморист Александр Гудков.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

2 ноября в Курской области прогнозируют туман и небольшие дожди

В Курске рецидивист средь бела дня украл в торговом центре дорогую сумку и подарил подруге

Курские школьники ушли на дистанционку

В курском цирке возобновил работу пункт вакцинации от COVID-19

В Курске на «зебре» на ПЛК ГАЗель сбила мужчину

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске