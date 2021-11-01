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Лента новостей / В регионе

Курские власти предложили меры экономической и финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса на время ограничений

Но рассчитывать на эти меры могут только предприятия и организации, работающие в наиболее пострадавших отраслях экономики, перечисленных в постановлении правительства

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Курские власти предложили меры экономической и финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса на период действия ограничений. 

Так, ставку налога по упрощенной системе налогообложения в 4-м квартале снизят в 3 раза. На 30% ставки по транспортному налогу для организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. 
Освобождят от оплаты по договорам аренды госимущества Курской области; 
Налог на имущество организаций для арендодателей снизят на сумму снижения арендных платежей (не более 25% от суммы налога). 
Центр «Мой бизнес» возобновит выдачу льготных антикризисных микрозаймов компаниям из пострадавших отраслей. 

Однако рассчитывать на эти меры поддержки могут только предприятия и организации, работающие в наиболее пострадавших отраслях экономики, перечисленных в постановлении правительства.  Период действия мер – 4-й квартал этого года. Из региональной казны на это выделили 160 млн рублей.
 
Подробности можно уточнить по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8 (4712) 54-07-03 с 9 до 18 часов.
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