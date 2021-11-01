Курские власти предложили меры экономической и финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса на время ограничений

Но рассчитывать на эти меры могут только предприятия и организации, работающие в наиболее пострадавших отраслях экономики, перечисленных в постановлении правительства

Курские власти предложили меры экономической и финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса на период действия ограничений.





Так, ставку налога по упрощенной системе налогообложения в 4-м квартале снизят в 3 раза. На 30% ставки по транспортному налогу для организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров.

Освобождят от оплаты по договорам аренды госимущества Курской области;

Налог на имущество организаций для арендодателей снизят на сумму снижения арендных платежей (не более 25% от суммы налога).

Центр «Мой бизнес» возобновит выдачу льготных антикризисных микрозаймов компаниям из пострадавших отраслей.





Однако рассчитывать на эти меры поддержки могут только предприятия и организации, работающие в наиболее пострадавших отраслях экономики, перечисленных в постановлении правительства. Период действия мер – 4-й квартал этого года. Из региональной казны на это выделили 160 млн рублей.

Подробности можно уточнить по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8 (4712) 54-07-03 с 9 до 18 часов.