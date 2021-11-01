В Курской области, по данным оперштаба, за сутки выявлено 353 новых случая коронавируса

207 из них - в Курске. На данный момент в ковидных стационарах региона находятся чуть больше тысячи человек

В Курской области по данным оперштаба на сегодня, за сутки выявлено 353 новых случая коронавируса. 207 из них - в Курске.





По словам замгубернатора Андрея Белостоцкого, на 1 ноября ковидом в регионе болеет 7874 человек. Большинство из них лечатся дома и чуть больше тысячи - в больницах.





Четверо заболевших скончались от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Среди них 49-летняя женщина, остальные пожилые.





Более 436 тысяч курян полностью завершили курс вакцинации, то есть сделали обе прививки.