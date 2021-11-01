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Лента новостей / Происшествия

На трассе под Курском лоб в лоб столкнулись «Веста» и «Жигули»

Оба водителя госпитализированы

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Сегодня, 1 ноября в двенадцатом часу дня  45-летний водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь по автодороге "Верхний Любаж-поселок Поныри" со стороны села Верхний Любаж в сторону Понырей, на 37 км допустил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ 21041», за рулем которого был 60-летний водитель. В результате ДТП оба водителя получили травмы, их доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП. Будет дана правовая оценка действиям участников дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ГИБДД.
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