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Курской области выделили почти 20 млн рублей на работу санавиации

Предполагается, что вылеты будут осуществляться до конца года

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Курской области выделили почти 20 млн рублей на работу санавиации. Это деньги из регионального и федерального бюджетов. Средства уже поступили. Предполагается, что вылеты будут осуществляться до конца года. 

С мая, когда санавиация возобновила работу в Курской области, вертолет «Ансат» совершил 113 вылетов, 26 из которых за пределы региона. Эвакуировано 115 пациентов, из них 36 детей, в том числе 10 младенцев до 1 года. 
 
Организовано 87 вылетов в районы Курской области и 26 за пределы региона – в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Экстренной медицинской эвакуацией доставлены больные с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Транспортированы также пациенты с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни, 26 пострадавших в ДТП, 11 из них – дети. 
 
Напомним, на борту вертолета пациентов сопровождает бригада медиков – врач-анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист.
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