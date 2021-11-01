Предполагается, что вылеты будут осуществляться до конца года

Курской области выделили почти 20 млн рублей на работу санавиации. Это деньги из регионального и федерального бюджетов. Средства уже поступили. Предполагается, что вылеты будут осуществляться до конца года.





С мая, когда санавиация возобновила работу в Курской области, вертолет «Ансат» совершил 113 вылетов, 26 из которых за пределы региона. Эвакуировано 115 пациентов, из них 36 детей, в том числе 10 младенцев до 1 года.

Организовано 87 вылетов в районы Курской области и 26 за пределы региона – в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Экстренной медицинской эвакуацией доставлены больные с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Транспортированы также пациенты с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни, 26 пострадавших в ДТП, 11 из них – дети.

Напомним, на борту вертолета пациентов сопровождает бригада медиков – врач-анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист.