Врач из Курска взял в кредит больше миллиона и отдал мошенникам

Своими руками через банкомат курянин перевёл всю наличность на продиктованные мошенниками счета и номера телефонов

Жители Курска продолжают доверять телефонным мошенникам и отдавать им крупные суммы. Особое удивление вызывают у стражей порядка случаи, когда теряют деньги достаточно молодые люди.





Так в полицию обратился 26-летний врач одной из городских больниц. Молодой человек рассказал, что в середине дня ему позвонили банковские работники. Они утверждали, что его деньги в опасности и неизвестные планируют совершить несанкционированный перевод. Почему-то медицинский работник поверил в эту выдумку и вступил в диалог с аферистами. Более двух часов злоумышленники психологически обрабатывали курянина, прощупывая, какую прибыль смогут получить. В результате по указанию незнакомцев молодой врач взял в кредит более 1 миллиона 150 тысяч рублей. Его заставили поверить в то, что эти деньги нужно спрятать, положить на безопасный счёт и через некоторое время получить обратно. Своими руками через банкомат горожанин перевёл всю наличность на продиктованные мошенниками счета и номера телефонов. Почему-то он не подумал о том, что вклады оформлены не на его имя и подконтрольны другим людям.





Только в отделе полиции курянин осознал, что на самом деле просто отдал в руки незнакомцам гигантскую сумму. Теперь ближайшие несколько лет ему предстоит выплачивать проценты по взятым кредитным обязательствам, отказывая себе во всём. По заявлению доктора возбуждено уголовное дело и начато расследование. Уже установлено, что злоумышленники, которые, безусловно, никакого отношения к банкам не имеют, действовали из столичного региона. За совершённое преступление им грозит до 10 лет лишения свободы.