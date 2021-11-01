В 5-й поликлинике Курска продавали фиктивные сертификаты о вакцинации по 2 тысячи рублей

Документы о вакцинации продавали два врача и три медсестры

Два врача и три медсестры из 5-й поликлиники Курска продавали фиктивные сертификаты о вакцинации по 2 тысячи рублей за штуку. Об этом рассказали в программе «Вести недели» на канале «Россия 1». На оперативном видео, которое было снято в прививочном кабинете поликлиники, видно, как медсестра выливает вакцину в мусорное ведро.





По словам главврача поликлиники, факт продажи сертификатов обнаружила внутренняя проверка, после чего руководство обратилось в полицию.





Возбуждено уголовное дело. Следствие предполагает, что обладателей фиктивных сертификатов может быть несколько сотен человек.