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В Курске на железнодорожном пешеходном мосту транспортные полицейские задержали горожанина с наркотиком

Курянин привлек внимание полицейских тем, что по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения

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В Курске на железнодорожном пешеходном мосту транспортные полицейские задержали горожанина с наркотиком. При патрулировании зоны обслуживания на станции Курск стражи правопорядка заметили мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения: зрачки расширены, бегающий взгляд, на вопросы транспортных полицейских отвечал неуверенно. Задержанным оказался ранее судимый 34-летний курянин. Его доставили в дежурную часть.

При личном досмотре в присутствии понятых у мужчины обнаружили и изъяли сверток, внутри которого находился магнит и прозрачный полимерный пакетик с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство – N-метилэфедрон общей массой 0,56 грамма. Курянин пояснил, что наркотик приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере). Задержанному избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется расследование.
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