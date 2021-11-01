В Курске на «зебре» на ПЛК ГАЗель сбила мужчину

Пешехода в результате госпитализировали

В Курске на «зебре» на проспекте Ленинского Комсомола ГАЗель сбила 44-летнего мужчину. Авария произошла сегодня примерно в 14:30.





По предварительной информации ГИБДД, 31-летний водитель ГАЗели двигался со стороны улицы Менделеева в сторону посёлка Аккумуляторный. Напротив дома номер 61 на ПЛК он допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда, пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП. Будет дана правовая оценка действиям участников дорожно-транспортного происшествия.