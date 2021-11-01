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Лента новостей / В регионе

В курском цирке возобновил работу пункт вакцинации от COVID-19

Пункт будет работать ежедневно, без выходных с 10 утра до 7 вечера

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В Курской области возросли темпы вакцинации, сейчас в день в среднем прививаются более 6 500 человек. 
В связи с этим возобновил работу прививочный пункт в курском цирке. Он расположен на первом этаже здания. Привиться там можно без записи, главное - не забыть паспорт, медицинский полис и СНИЛС. 
 
Пункт будет работать ежедневно, без выходных с 10 утра до 7 вечера. 
 
Напомним, что в трех торговых центрах  Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) также доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, в Central Park и «Европе» – с 12:00 до 20:00 без выходных. 

Всего с начала прививочной кампании в регионе первым компонентом привились 488 955 человек, это  68,6% от необходимого количества; полностью завершили вакцинацию 436 124 курянина.
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