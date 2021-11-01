В Курске рецидивист средь бела дня украл в торговом центре дорогую сумку и подарил подруге

Около месяца ему удавалось скрываться от следствия, но все де вора задержали

Участковые уполномоченные и оперативники Северного отдела полиции задержали курянина, совершившего дерзкое преступление. Средь бела дня из павильона, расположенного в коридоре торгового центра на улице Карла Маркса, он украл дорогую женскую сумку. В этот момент продавец ненадолго отлучилась, оставив товар без присмотра.





С похищенной сумкой злоумышленник сразу зашёл в лифт, а затем покинул здание. Около месяца ему удавалось скрываться от следствия, но в результате его задержали.





Выяснилось, что сумку он практически сразу подарил своей знакомой. После вмешательства полиции мужчина забрал обратно подарок и добровольно выдал следствию. Сейчас, ранее многократно судимому курянину предъявлено обвинение в совершении кражи. Закон за это преступление предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.