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В Курске рецидивист средь бела дня украл в торговом центре дорогую сумку и подарил подруге

Около месяца ему удавалось скрываться от следствия, но все де вора задержали

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Участковые уполномоченные и оперативники Северного отдела полиции задержали курянина, совершившего дерзкое преступление. Средь бела дня из павильона, расположенного в коридоре торгового центра на улице Карла Маркса, он украл дорогую женскую сумку. В этот момент продавец ненадолго отлучилась, оставив товар без присмотра. 

С похищенной сумкой злоумышленник сразу зашёл в лифт, а затем покинул здание. Около месяца ему удавалось скрываться от следствия, но в результате его задержали. 

Выяснилось, что сумку он практически сразу подарил своей знакомой. После вмешательства полиции мужчина забрал обратно подарок и добровольно выдал следствию. Сейчас, ранее многократно судимому курянину предъявлено обвинение в совершении кражи. Закон за это преступление предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.
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