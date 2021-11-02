В Курской области взяли под охрану ёлки и сосны

Государственные лесные инспекторы увеличивают количество патрулирований по выявлению незаконной рубки хвойных

До Нового года еще почти два месяца, а в Курской области уже взяли под охрану ёлки и сосны. Государственные лесные инспекторы увеличивают количество патрулирований по выявлению незаконной рубки хвойных. Как правило, нарушители активизируются за несколько недель до Нового года.

С ноября по февраль ущерб, причиняемый лесному фонду в результате незаконной рубки, составит порядка 6 тысяч рублей за одно дерево. Нарушителей лесного законодательства привлекут к уголовной ответственности, пообещали в региональном комитете природных ресурсов.