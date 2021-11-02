На две трети персонал стационара будет укомплектован сотрудниками диспансера

В ковидарий курского противотуберкулёзного диспансера принимают на работу ординаторов и студентов старших курсов. Студенты старших курсов медуниверситета будут работать врачами-стажёрами и медработниками среднего и младшего звена. На две трети персонал стационара будет укомплектован сотрудниками диспансера.





Под ковидарий переоборудуют лечебный корпус №2 . Сейчас в помещениях корпуса идет отделка. Всего здесь планируется открыть 100 коек, 12 из них будут реанимационные. Все места обеспечат кислородом.





Корпус, в котором будут лечиться пациенты с коронавирусом, отделён от других зданий, так что пересечение потоков пациентов исключается. Больные туберкулёзом переведены на свободные места в другие корпуса.





Ожидается поставка кислородных газификаторов и дизельного электрогенератора, который обеспечит бесперебойную работу реанимационного оборудования.