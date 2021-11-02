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В ковидарий курского противотуберкулёзного диспансера принимают на работу ординаторов и студентов старших курсов

На две трети персонал стационара будет укомплектован сотрудниками диспансера

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В ковидарий курского противотуберкулёзного диспансера принимают на работу ординаторов и студентов старших курсов. Студенты старших курсов медуниверситета будут работать врачами-стажёрами и медработниками среднего и младшего звена. На две трети персонал стационара будет укомплектован сотрудниками диспансера.

Под ковидарий переоборудуют лечебный корпус №2. Сейчас в помещениях корпуса идет отделка. Всего здесь планируется открыть 100 коек, 12 из них будут реанимационные. Все места обеспечат кислородом.

Корпус, в котором будут лечиться пациенты с коронавирусом, отделён от других зданий, так что пересечение потоков пациентов исключается. Больные туберкулёзом переведены на свободные места в другие корпуса.

Ожидается поставка кислородных газификаторов и дизельного электрогенератора, который обеспечит бесперебойную работу реанимационного оборудования.
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