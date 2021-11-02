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Лента новостей / Происшествия

В Курской области в двух ДТП погибли две пенсионерки

Обе пожилые женщины переходили дорогу и их сбили машины

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1 ноября в Курской области произошли два ДТП, связанные с наездом на пешеходов. В обоих случаях пострадавшие скончались на месте от полученных травм, сообщает ГИБДД. 

Примерно в 15:30 на 1 км автодороги «М2 Крым-Разиньково» в Курском районе 60-летний  водитель автомобиля  ВАЗ-21102,  двигаясь со стороны деревни Медведица в направлении деревни Разиньково, сбил 80-летнюю пенсионерку,  переходившую проезжую часть дороги справа на лево по ходу движения машины.

Вечером, примерно в половину седьмого,  на 1 км автодороги "Курск-Поныри" Зиборово - Апальково в Золотухинском районе 39-летний водитель «Лады Калины»,  двигаясь со стороны деревни Зиборово в сторону местечка Свобода, не справился с управлением и  допустил наезд на 57-летнюю женщину.   

Как отмечается, водители были трезвыми.
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