В Курской области в двух ДТП погибли две пенсионерки

Обе пожилые женщины переходили дорогу и их сбили машины

1 ноября в Курской области произошли два ДТП, связанные с наездом на пешеходов. В обоих случаях пострадавшие скончались на месте от полученных травм, сообщает ГИБДД.





Примерно в 15:30 на 1 км автодороги «М2 Крым-Разиньково» в Курском районе 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь со стороны деревни Медведица в направлении деревни Разиньково, сбил 80-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть дороги справа на лево по ходу движения машины.





Вечером, примерно в половину седьмого, на 1 км автодороги "Курск-Поныри" Зиборово - Апальково в Золотухинском районе 39-летний водитель «Лады Калины», двигаясь со стороны деревни Зиборово в сторону местечка Свобода, не справился с управлением и допустил наезд на 57-летнюю женщину.





Как отмечается, водители были трезвыми.