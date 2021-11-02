Еще у 8 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений

В сентябре в Курской области коронавирус стал основной причиной смерти 461 человека. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба.





Еще у 8 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. У 34 курян COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Напомним, Росстат ведет статистику смертей от коронавируса, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.





Всего в России в сентябре коронавирус стал главной причиной смерти 34 403 человек.