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В сентябре в Курской области коронавирус стал основной причиной смерти 461 человека

Еще у 8 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений

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В сентябре в Курской области коронавирус стал основной причиной смерти 461 человека. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба. 

Еще у 8 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. У 34 курян  COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания. 
 
Напомним, Росстат ведет статистику смертей от коронавируса, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы. 

Всего в России в сентябре коронавирус стал главной причиной смерти 34 403 человек.
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