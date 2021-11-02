Потерянную кредитку девушки нашли на улице и купили продуктов на 3 тысячи рублей

В Курске полиция разыскивает двух девушек, которых подозревают в нескольких кражах с чужой банковской карты.





Потерянную кредитку девушки нашли на улице. Вместо того, чтобы принести её в полицию или как-то другим способом найти владельца, они решили попробовать расплатиться ей в магазинах. Благодаря системе бесконтактной оплаты введения ПИН-кода при совершении покупок им не потребовалось. За короткое время горожанки посетили несколько торговых точек, в которых приобрели продукты на сумму около 3000 тысяч рублей. Хозяйка кредитки увидела по СМС списание средств, заблокировала счёт и обратилась в полицию. Сейчас по её заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия.





На этом этапе полицейские предлагают подозреваемым самостоятельно обратиться в отдел полиции для дачи объяснения. А всех, кто узнал девушек и желает оказать помощь следствию в их розыске, просят обратиться в любой территориальный отдел полиции или позвонить по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантирована.