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В Курске полиция разыскивает двух девушек, которых подозревают в нескольких кражах с чужой банковской карты

Потерянную кредитку девушки нашли на улице и купили продуктов на 3 тысячи рублей

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В Курске полиция разыскивает двух девушек, которых подозревают в нескольких кражах с чужой банковской карты. 

Потерянную кредитку девушки нашли на улице. Вместо того, чтобы принести её в полицию или как-то другим способом найти владельца, они решили попробовать расплатиться ей в магазинах. Благодаря системе бесконтактной оплаты введения ПИН-кода при совершении покупок им не потребовалось. За короткое время горожанки посетили несколько торговых точек, в которых приобрели продукты на сумму около 3000 тысяч рублей. Хозяйка кредитки увидела по СМС списание средств, заблокировала счёт и обратилась в полицию. Сейчас по её заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

На этом этапе полицейские предлагают подозреваемым самостоятельно обратиться в отдел полиции для дачи объяснения. А всех, кто узнал девушек и желает оказать помощь следствию в их розыске, просят обратиться в любой территориальный отдел полиции или позвонить по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантирована.
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