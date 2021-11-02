  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске магазин стройматериалов оспаривает постановление губернатора о нерабочих днях в суде

В ассортименте этих магазинов есть непродовольственные товары первой необходимости

Читайте также

В Курске магазин стройматериалов оспаривает постановление губернатора о нерабочих днях в суде. Иск поступил в Курский областной суд. Оспариваемое положение предусматривает запрет на работу магазинов, в ассортименте которых доля установленных товаров первой необходимости составляет менее 30%. В заявлении указано, что ООО «Курс-логистика» осуществляет розничную торговлю в Курске и Курской области через магазины «СтройГигант», и в ассортименте этих магазинов есть непродовольственные товары первой необходимости.
Сейчас решается вопрос о принятии иска к производству.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С 8 ноября поезд «Ласточка» из Курска в Москву будет курсировать ежедневно

Курянка через суд оспаривает отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться

В Курске привели в порядок участок на месте снесенного долгостроя на пересечении улиц Дзержинского и Советская

В Курской области могут продлить действие ковидных ограничений после 7 ноября

В Курске полиция разыскивает двух девушек, которых подозревают в нескольких кражах с чужой банковской карты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске