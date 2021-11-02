В ассортименте этих магазинов есть непродовольственные товары первой необходимости

В Курске магазин стройматериалов оспаривает постановление губернатора о нерабочих днях в суде. Иск поступил в Курский областной суд. Оспариваемое положение предусматривает запрет на работу магазинов, в ассортименте которых доля установленных товаров первой необходимости составляет менее 30%. В заявлении указано, что ООО «Курс-логистика» осуществляет розничную торговлю в Курске и Курской области через магазины «СтройГигант», и в ассортименте этих магазинов есть непродовольственные товары первой необходимости.

Сейчас решается вопрос о принятии иска к производству.