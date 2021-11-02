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Курянка через суд оспаривает отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться

Свою позицию женщина аргументирует тем, что граждане имеют право отказаться от профилактических прививок, а её должность не связана с высоким риском заражения коронавирусом

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Курянка через суд оспаривает отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться.

Как сообщает телеканал ТАКТ со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Курска, к ним поступил иск от сотрудницы АО «Теплоэнергосбытовая компания». Женщину, трудящуюся в должности машиниста насосных установок, отстранили от работы в связи с отказом вакцинироваться от COVID-19.

Курянка требует вернуть её к работе и взыскать заработную плату за время отстранения от обязанностей. Свою позицию женщина аргументирует тем, что граждане имеют право отказаться от профилактических прививок, а её должность не связана с высоким риском заражения коронавирусом.
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