  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

29 курян получат выплату в 50 тысяч рублей, установленную блокадникам

Выплата единовременная, ее перечислит Пенсионный фонд автоматически, заявление подавать не нужно

Читайте также

29 курян получат выплату в 50 тысяч рублей, установленную жителям блокадного Ленинграда. Выплата единовременная, ее перечислит Пенсионный фонд автоматически, заявление подавать не нужно. Деньги поступят в течение ноября, одновременно с пенсией и другими социальными пособиями.

Если по какой-то причине ветеран не сможет получить выплату в ноябре, ее автоматически перенесут на следующий месяц. Это в первую очередь касается тех, кому пенсию на дом приносит почтальон, и тех, кому выдают деньги в почтовом отделении.

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград со страной.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

3 ноября в Курской области прогнозируют дождливую погоду

С 8 ноября поезд «Ласточка» из Курска в Москву будет курсировать ежедневно

Курянка через суд оспаривает отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться

В Курске привели в порядок участок на месте снесенного долгостроя на пересечении улиц Дзержинского и Советская

В Курске магазин стройматериалов оспаривает постановление губернатора о нерабочих днях в суде

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске