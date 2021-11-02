29 курян получат выплату в 50 тысяч рублей, установленную блокадникам

Выплата единовременная, ее перечислит Пенсионный фонд автоматически, заявление подавать не нужно

29 курян получат выплату в 50 тысяч рублей, установленную жителям блокадного Ленинграда. Выплата единовременная, ее перечислит Пенсионный фонд автоматически, заявление подавать не нужно. Деньги поступят в течение ноября, одновременно с пенсией и другими социальными пособиями.





Если по какой-то причине ветеран не сможет получить выплату в ноябре, ее автоматически перенесут на следующий месяц. Это в первую очередь касается тех, кому пенсию на дом приносит почтальон, и тех, кому выдают деньги в почтовом отделении.





Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград со страной.