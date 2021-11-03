В Курской области более 138 тысяч курян заполнили анкету самостоятельно на портале госуслуг

Всероссийскую перепись населения на Едином портале госуслуг продлили до 14 ноября. По словам руководителя Росстата Павла Смелова, такое решение принято в связи с введением ограничительных мер во всех регионах страны и ежедневным приростом переписавшихся на платформе госуслуг.





В Курской области с 15 октября во Всероссийской переписи населения приняли участие почти 625 тысяч человек, это более 57% жителей региона. Из них более 138 тысяч курян (12,7%) заполнили анкету самостоятельно на портале госуслуг. Этот способ остается наиболее удобным и безопасным в условиях пандемии.