Всероссийскую перепись населения на Едином портале госуслуг продлили до 14 ноября. По словам руководителя Росстата Павла Смелова, такое решение принято в связи с введением ограничительных мер во всех регионах страны и ежедневным приростом переписавшихся на платформе госуслуг.
В Курской области с 15 октября во Всероссийской переписи населения приняли участие почти 625 тысяч человек, это более 57% жителей региона. Из них более 138 тысяч курян (12,7%) заполнили анкету самостоятельно на портале госуслуг. Этот способ остается наиболее удобным и безопасным в условиях пандемии.