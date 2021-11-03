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Лента новостей / В регионе

Всероссийскую перепись населения на Едином портале госуслуг продлили до 14 ноября

В Курской области более 138 тысяч курян заполнили анкету самостоятельно на портале госуслуг

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Всероссийскую перепись населения на Едином портале госуслуг продлили до 14 ноября. По словам руководителя Росстата Павла Смелова, такое решение принято в связи с введением ограничительных мер во всех регионах страны и ежедневным приростом переписавшихся на платформе госуслуг. 

В Курской области с 15 октября во Всероссийской переписи населения приняли участие почти 625 тысяч человек, это более 57% жителей региона. Из них более 138 тысяч курян (12,7%) заполнили анкету самостоятельно на портале госуслуг. Этот способ остается наиболее удобным и безопасным в условиях пандемии.
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