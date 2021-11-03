Начальник юридического отдела из Курска взяла в кредит почти 3,5 миллиона и перевела их мошенникам

Ей не помогли знания в области юриспруденции, чтобы распознать, что с ней на связь вышли преступники

37-летняя курянка взяла в кредит 3 миллиона 400 тысяч рублей и подарила эти деньги мошенникам. В полиции женщина рассказала, что работает начальником юридического отдела, чем удивила даже опытных оперативников. Ей не помогли знания в области юриспруденции, чтобы распознать, что с ней на связь вышли преступники.





Началось всё со звонков «работников банка», а закончилось разговором с человеком представившимся сотрудником ФСБ. Ему удалось убедить курянку в том, что она помогает обезвредить банду хакеров, похищающих деньги со счетов граждан. Чтобы помочь «расследованию», нужно было брать кредиты и выводить деньги на «безопасные счета». Так по цифровому следу вымышленных преступников собирались вывести на чистую воду. Женщина старательно выполняла все указания аферистов. В нескольких банках она оформила займы и всю наличность через несколько терминалов отправила на счета, которые ей продиктовали. Телефонный собеседник обещал, что деньги вернутся по окончании спецоперации и женщине дадут награду за помощь.





Вместо этого у горожанки образовались гигантские долги перед кредитными учреждениями. Полицейские выяснили, что злоумышленники, похитившие почти 3,5 миллиона рублей, могли действовать из столичного региона. За совершённое преступление им грозит до 10 лет тюрьмы. Чтобы не оказаться в подобной ситуации настоящие правоохранители рекомендуют сразу прекращать телефонный разговор, как только речь заходит о деньгах, переводах или транзакциях. Спецслужбы и полиция не привлекают граждан к расследованиям по телефону.