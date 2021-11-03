Он находится на втором этаже ТЦ «Европа-26» на улице Ленина, 57

В торговом центре Железногорска Курской области открылся дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Он находится на втором этаже ТЦ «Европа-26» на улице Ленина, 57. Этот прививочный пункт работает с 14 до 19 часов с понедельника по пятницу и с 10 до 15 часов в субботу, воскресенье – выходной. Привиться там можно без записи, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.





В среднем в Курской области сейчас вакцинируются более 6,5 тысяч человек в день. По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 496 799 человек - это почти 70% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Из них два компонента прививки получили 442 940 курян.