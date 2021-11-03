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В Курске рецидивист украл строительные леса со стройплощадки

Он вызвал грузовую Газель, назвался хозяином стройплощадки и отвез металл в пункт приема лома

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Житель Курска украл строительные леса со стройплощадки. Владельцы объекта на проспекте Клыкова заморозили работы на нём около полутора месяцев назад, но территория не охранялась. В конце октября собственники обнаружили, что из здания пропали разобранные строительные леса. 

Полицейские начали проверять курские службы грузового такси. Выяснилось, что одна из машин действительно забирала леса по просьбе человека, представившегося их хозяином. Шофер доставил металл к пункту приёма лома,  после чего заказчик расплатился и отпустил Газель. 

Оперативники выяснили, что псевдохозяином металла оказался ранее судимый 36-летний горожанин. Вину мужчины подтвердили записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей. Возбуждено уголовное дело. Теперь курянину грозит до 5 лет лишения свободы.
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