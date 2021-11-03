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Квартиры в новостройках в Курской области в этом году подорожали почти на 18%

На вторичке - на 15%

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Квартиры в новостройках в Курской области в этом году подорожали почти на 18%, на вторичке - на 15%. Такие цифры по итогам 3-го квартала приводит Курскстат. Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке составила 60 742 рубля, на вторичном — 59 185 рублей. Так, например, квартира в 50 квадратов сейчас в среднем стоит чуть больше трех миллионов рублей.

Как пояснили в ведомстве, наблюдение за уровнем цен на рынке жилья в Курской области ведется по выборочному кругу организаций, осуществляющих операции с недвижимостью. В наблюдение включены квартиры среднего качества (типовые), улучшенного качества и элитные, как с отделкой, так и без отделки.
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