  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянки пожаловались, что не могут получить питание на молочной кухне без QR-кода

Белостоцкий предложил привлечь к доставке детского питания волонтеров акции взаимопомощи "Мы вместе"

Читайте также

В Центр управления регионом Курской области поступило большое количество жалоб от молодых мам, сообщает телеканал ТАКТ. Они не могли получить питание на молочной кухне без QR-кода. Многие курянки отмечали, что у них имеется медотвод от вакцинации. Как сообщила заместитель губернатора Оксана Крутько, с 8-го ноября по всей стране QR-коды получит и эта категория граждан. Однако, глава региона поставил задачу решить проблему с доступностью детского питания по медотводам уже в ближайшее время. Помочь молодым мамам поручено руководителю Курского ЦУРа Михаилу Шумакову.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «До 8-го ноября вряд ли есть возможность не кормить детей и не пользоваться молочной кухней, поэтому посмотрите, пожалуйста, Михаил Анатольевич, конкретные сообщения. Надо буквально в ручном режиме связаться с мамами, дать разъяснение и помочь».

Вариант решения роблемы предложил также Андрей Белостоцкий. Заместитель губернатора отметил, что сейчас активно работают волонтеры акции взаимопомощи "Мы вместе", их можно привлечь к доставке детского питания.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

4 ноября в Курской области прогнозируют туман и до + 15ºС

Курская многопрофильная больница закупила два новых гематологических анализатора

В Курской области школьники 9 и 11 классов будут учиться очно с 8 ноября

Действующие коронавирусные ограничения в Курской области продлят до 9 ноября

В Курской области из-за короткого замыкания электропроводки произошли три пожара

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске