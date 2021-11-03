Курянки пожаловались, что не могут получить питание на молочной кухне без QR-кода

Белостоцкий предложил привлечь к доставке детского питания волонтеров акции взаимопомощи "Мы вместе"

В Центр управления регионом Курской области поступило большое количество жалоб от молодых мам, сообщает телеканал ТАКТ . Они не могли получить питание на молочной кухне без QR-кода. Многие курянки отмечали, что у них имеется медотвод от вакцинации. Как сообщила заместитель губернатора Оксана Крутько, с 8-го ноября по всей стране QR-коды получит и эта категория граждан. Однако, глава региона поставил задачу решить проблему с доступностью детского питания по медотводам уже в ближайшее время. Помочь молодым мамам поручено руководителю Курского ЦУРа Михаилу Шумакову.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: «До 8-го ноября вряд ли есть возможность не кормить детей и не пользоваться молочной кухней, поэтому посмотрите, пожалуйста, Михаил Анатольевич, конкретные сообщения. Надо буквально в ручном режиме связаться с мамами, дать разъяснение и помочь».





Вариант решения роблемы предложил также Андрей Белостоцкий. Заместитель губернатора отметил, что сейчас активно работают волонтеры акции взаимопомощи "Мы вместе", их можно привлечь к доставке детского питания.