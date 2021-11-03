Курская многопрофильная больница закупила два новых гематологических анализатора

Они позволят быстрее получать достоверные данные о состоянии пациента

Курская областная многопрофильная клиническая больница закупила за собственные средства два новых гематологических анализатора для лабораторной службы. Они необходимы для исследования общего анализа крови.





Гематологические анализаторы позволят быстрее получать достоверные данные о состоянии пациента, поставить диагноз, прогнозировать течение заболевания, а при необходимости - корректировать назначенное лечение.





Один анализатор крови предназначен для пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии, а также регионального сосудистого центра и приемного отделения, второй аппарат - для больных, которые уже находятся на лечении в стационаре.





Аппараты работают в автоматическом режиме. В час они могут обрабатывать до 60 образцов.