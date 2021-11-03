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Курская многопрофильная больница закупила два новых гематологических анализатора

Они позволят быстрее получать достоверные данные о состоянии пациента

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Курская областная многопрофильная клиническая больница закупила за собственные средства два новых гематологических анализатора для лабораторной службы. Они необходимы для исследования общего анализа крови. 

Гематологические анализаторы позволят быстрее получать достоверные данные о состоянии пациента, поставить диагноз, прогнозировать течение заболевания, а при необходимости - корректировать назначенное лечение. 

Один анализатор крови предназначен для пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии, а также регионального сосудистого центра и приемного отделения, второй аппарат - для больных, которые уже находятся на лечении в стационаре.

Аппараты работают в автоматическом режиме. В час они могут обрабатывать до 60 образцов.
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