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ДЕПАРТАМЕНТ СНОВ 02.11.2021
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Курянки пожаловались, что не могут получить питание на молочной кухне без QR-кода
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Действующие коронавирусные ограничения в Курской области продлят до 9 ноября
Вчера, 15:35
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