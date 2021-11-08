В следующем году из Курска можно будет улететь в Казань, Краснодар и Геленджик

В эти города будет по 2 рейса в неделю

В следующем году из Курска можно будет улететь по новым направлениям: в Казань, Краснодар и Геленджик. В эти города будет по 2 рейса в неделю. Росавиация одобрила список субсидируемых авиамаршрутов.





Также будет осуществляться авиасообщение с Санкт-Петербургом – 4 раза в неделю, Калининградом – 2 рейса в неделю, Минеральными Водами – 2 рейса в неделю, Сочи – 2 рейса в неделю и Анапой – 1 рейс в неделю летом.





Осуществлять перелеты будет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ-100/200. Билеты на субсидируемые маршруты продаются по спецтарифам, установленным государством; это позволяет обеспечить доступные цены.