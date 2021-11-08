  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В следующем году из Курска можно будет улететь в Казань, Краснодар и Геленджик

 В эти города будет по 2 рейса в неделю

Читайте также

В следующем году из Курска можно будет улететь по новым направлениям: в Казань, Краснодар и Геленджик. В эти города будет по 2 рейса в неделю. Росавиация одобрила список субсидируемых авиамаршрутов.

Также будет осуществляться авиасообщение с Санкт-Петербургом – 4 раза в неделю, Калининградом – 2 рейса в неделю, Минеральными Водами – 2 рейса в неделю, Сочи – 2 рейса в неделю и Анапой – 1 рейс в неделю летом. 

Осуществлять перелеты будет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ-100/200. Билеты на субсидируемые маршруты продаются по спецтарифам, установленным государством; это позволяет обеспечить доступные цены.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Снег и гололедицу прогнозируют 9 ноября в Курской области

В Курской области по вине пьяного водителя сбили девушку

Жителей Курской области дополнительно проинформируют о том, где сделать прививку

В Курской области стало снижаться количество госпитализаций, обращений в поликлиники и вызовов бригад скорой помощи

Курские аграрии завершили сев озимых

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске