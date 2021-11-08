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В Курске задержали поджигателя Газели на улице Ломоносова

Инцидент произошел в конце марта этого года

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В Курске задержали поджигателя Газели на улице Ломоносова. 

Инцидент произошел в конце марта этого года. Автомобиль был сильно повреждён огнём. Экспертиза установила, что источник возгорания находился в салоне, а причиной пожара стал поджог. 

По факту умышленного повреждения имущества возбудили уголовное дело. Так как свидетелей произошедшего и прямых улик найти не удалось, расследование потребовало больше времени. 

Полицейские все же нашли поджигателя. Накануне 45-летнего мужчину, злоупотребляющего алкоголем и ведущего антиобщественный образ жизни, задержали. Он фактически не имеет постоянного места жительства и промышляет мелкими хищениями, в том числе металла.

Выяснилось, что весной он забрался в чужой автомобиль, собираясь распить спиртное. Чтобы согреться, зажёг бумаги, которые нашёл в салоне, но огонь перекинулся на канистру с маслом. Когда машина запылала, злоумышленник сбежал. Нанесённый ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Своей вины курянин не отрицает. Следователи проверили показания на месте преступления. 

До суда мужчина останется под подпиской о невыезде. За совершённый поджог ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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