Инцидент произошел в конце марта этого года

В Курске задержали поджигателя Газели на улице Ломоносова.





Инцидент произошел в конце марта этого года. Автомобиль был сильно повреждён огнём. Экспертиза установила, что источник возгорания находился в салоне, а причиной пожара стал поджог.





По факту умышленного повреждения имущества возбудили уголовное дело. Так как свидетелей произошедшего и прямых улик найти не удалось, расследование потребовало больше времени.





Полицейские все же нашли поджигателя. Накануне 45-летнего мужчину, злоупотребляющего алкоголем и ведущего антиобщественный образ жизни, задержали. Он фактически не имеет постоянного места жительства и промышляет мелкими хищениями, в том числе металла.





Выяснилось, что весной он забрался в чужой автомобиль, собираясь распить спиртное. Чтобы согреться, зажёг бумаги, которые нашёл в салоне, но огонь перекинулся на канистру с маслом. Когда машина запылала, злоумышленник сбежал. Нанесённый ущерб превысил 50 тысяч рублей.





Своей вины курянин не отрицает. Следователи проверили показания на месте преступления.





До суда мужчина останется под подпиской о невыезде. За совершённый поджог ему грозит до 5 лет лишения свободы.