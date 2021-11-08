В завокзальной части Железнодорожного округа Курска до 9 вечера отключили горячую воду

Сегодня «Курскводоканал» проводит срочные аварийно-восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения, питающего котельную «ТГК». Поэтому в течение дня приостановлена подача горячей воды потребителям в завокзальной части Железнодорожного округа Курска.

Работ планируется завершить сегодня в 9 вечера.

Повреждение, по словам замгубернатора Алексея Дедова, произошло из-за действий так называемых «черных копателей» — охотников за металлом, которые искали в земле выведенные из эксплуатации стальные трубы. Губернатор потребовал подключить правоохранительные органы. На место выезжали сотрудники Росгвардии и полиции.