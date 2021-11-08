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В Курске из-за непотушенной сигареты загорелась квартира

Пострадала 49-летняя женщина

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В Курске из-за непотушенной сигареты загорелась квартира. 

Сообщение о ЧП поступило в службу спасения 7 ноября в 16:17. Горела одна из квартир многоэтажного дома на улице Черняховского, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. 

В результате пожара в зале квартиры огнем поврежден тканевый диван, вещи, закопчены стены по всей площади комнаты. Жертв, к счастью, удалось избежать, спасено два человека. Однако есть один пострадавший: 49-летняя женщина. С ожогами верхних дыхательных путей и конечностей его доставили в больницу.

Причиной возгорания, по данным экспертов, послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Это подтверждает и хозяйка квартиры: почувствовав сильный запах дыма и войдя в комнату, она обнаружила горящий диван, на спинке которого находилась пепельница.
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