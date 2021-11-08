  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские аграрии завершили сев озимых

Близится к завершению уборка масличных и зерновых

Читайте также

Курские аграрии завершили сев озимых культур. Засеяно 430 тыс. га озимыми зерновыми и 33 тыс. га озимым рапсом.

Зерновые культуры в целом убраны на 927 тыс. га, что составляет 93% от общей площади, занятой сельскохозяйственными культурами. Намолочено более 4,2 млн тонн зерна. Остается убрать около 70 тыс. га кукурузы на зерно. 

Близится к завершению уборка масличных культур, остались чуть меньше 8 тыс. га, занятых соей и подсолнечником. По последним данным, намолочено 975 тыс. тонн маслосемян.

Сахарной свеклы на сегодня убрано 88 тыс. га, или 96%. Накопано более 3,3 млн тонн свекловичного сырья. Сахарные заводы с начала производственного сезона переработали 1,5 млн тонн свеклы и выработали 223 тыс. тонн сахара.

Продолжается подготовка зяби под урожай следующего года. На сегодня подготовлено около 900 тыс. га, или 90% от намеченного объема.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Снег и гололедицу прогнозируют 9 ноября в Курской области

В Курской области по вине пьяного водителя сбили девушку

Жителей Курской области дополнительно проинформируют о том, где сделать прививку

В Курской области стало снижаться количество госпитализаций, обращений в поликлиники и вызовов бригад скорой помощи

В Курске из-за непотушенной сигареты загорелась квартира

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске