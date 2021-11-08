Близится к завершению уборка масличных и зерновых

Курские аграрии завершили сев озимых культур. Засеяно 430 тыс. га озимыми зерновыми и 33 тыс. га озимым рапсом.





Зерновые культуры в целом убраны на 927 тыс. га, что составляет 93% от общей площади, занятой сельскохозяйственными культурами. Намолочено более 4,2 млн тонн зерна. Остается убрать около 70 тыс. га кукурузы на зерно.





Близится к завершению уборка масличных культур, остались чуть меньше 8 тыс. га, занятых соей и подсолнечником. По последним данным, намолочено 975 тыс. тонн маслосемян.





Сахарной свеклы на сегодня убрано 88 тыс. га, или 96%. Накопано более 3,3 млн тонн свекловичного сырья. Сахарные заводы с начала производственного сезона переработали 1,5 млн тонн свеклы и выработали 223 тыс. тонн сахара.





Продолжается подготовка зяби под урожай следующего года. На сегодня подготовлено около 900 тыс. га, или 90% от намеченного объема.