Жителей Курской области дополнительно проинформируют о том, где сделать прививку

Как рассказал сегодня на оперативном совещании в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, наблюдения показывают, что далеко не все куряне знают о том, где можно сделать прививку от коронавируса, передает телеканал

ТАКТ

. Он отметил, что ряд районов вновь демонстрирует крайне низкие показатели по числу вакцинированных. В списке «двоечников» - Щигровский, Рыльский, Медвенский, Золотухинский и Поныровский районы. Белостоцкий призвал глав муниципалитетов активнее информировать о работе пунктов вакцинации. Далеко не всем известно, куда обратиться, чтобы сделать прививку. Образцы объявлений, которые надлежит разместить в наиболее посещаемых местах, главы районов получат уже сегодня.