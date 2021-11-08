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Лента новостей / В регионе

Жителей Курской области дополнительно проинформируют о том, где сделать прививку

Образцы объявлений, которые надлежит разместить в наиболее посещаемых местах, главы районов получат уже сегодня

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Как рассказал сегодня на оперативном совещании в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, наблюдения показывают, что далеко не все куряне знают о том, где можно сделать прививку от коронавируса, передает телеканал ТАКТ. Он отметил, что ряд районов вновь демонстрирует крайне низкие показатели по числу вакцинированных. В списке «двоечников» - Щигровский, Рыльский, Медвенский, Золотухинский и Поныровский районы. Белостоцкий призвал глав муниципалитетов активнее информировать о работе пунктов вакцинации. Далеко не всем известно, куда обратиться, чтобы сделать прививку. Образцы объявлений, которые надлежит разместить в наиболее посещаемых местах, главы районов получат уже сегодня.

Отметим, что по данным на сегодняшнее утро , в Курской области выявлено 348 новых случаев коронавируса. Под наблюдением медиков находятся 9004 человек, из них 1093 лечатся в стационарах.
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