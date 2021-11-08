  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области по вине пьяного водителя сбили девушку

Авария произошла в Железногорске

Читайте также

В Железногорске по вине пьяного водителя сбили девушку. Авария произошла вечером 7 ноября, примерно в половину восьмого на улице Гагарина, 17/1. 

По информации ГИБДД, 46-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный прав, ехал на автомобиле «Митсубиши Каризма», не справился с управлением и допустил наезд на стоящий «Опель Астра», за рулем которого был 24-летний автомобилист. От удара «Опель» по инерции допустил наезд на 25-летнюю девушку. В результате она получила травмы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Снег и гололедицу прогнозируют 9 ноября в Курской области

Жителей Курской области дополнительно проинформируют о том, где сделать прививку

В Курской области стало снижаться количество госпитализаций, обращений в поликлиники и вызовов бригад скорой помощи

Курские аграрии завершили сев озимых

В Курске из-за непотушенной сигареты загорелась квартира

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске