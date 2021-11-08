В Курской области по вине пьяного водителя сбили девушку

Авария произошла в Железногорске

В Железногорске по вине пьяного водителя сбили девушку. Авария произошла вечером 7 ноября, примерно в половину восьмого на улице Гагарина, 17/1.





По информации ГИБДД, 46-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный прав, ехал на автомобиле «Митсубиши Каризма», не справился с управлением и допустил наезд на стоящий «Опель Астра», за рулем которого был 24-летний автомобилист. От удара «Опель» по инерции допустил наезд на 25-летнюю девушку. В результате она получила травмы.