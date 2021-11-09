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В Курске автомобилистов просят не оставлять свои машины на проезжей части улицы Чайковского

Там начался ремонт, дорожники хотят успеть все до зимы, а машины мешают работам

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В Курске начали ремонт улицы Чайковского на участке от кольца по Станционной до примыкания к 3-й Агрегатной. Это почти 2,5 км. Сейчас там задействовано восемь единиц техники: самосвалы, фреза, водовоз и механизаторы. 

Ближайшие несколько дней дорожники будут фрезеровать изношенное дорожное полотно. Потом уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Контракт предусматривает работы по замене дорожных знаков, выравниванию по высоте колодцев, нанесению горизонтальной разметки и устройству съездов с автомобильной дороги. Стоимость работ - 68 млн рублей.

Дорожники стараются завершить ремонт в максимально сжатые сроки, чтобы успеть до зимы. Водителей просят отнестись с пониманием к неудобствам, соблюдать требование временных знаков и не оставлять свои машины на проезжей части. Это мешает производству работ.
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