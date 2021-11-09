Сами молодые люди выложили видео своих гонок в соцсети

В Курске полиция ищет парней, которые устроили катания на роликах по проезжей части улицы Радищева. Сами молодые люди выложили видео своих гонок в соцсети. Помимо того, что это нарушение ПДД, такие заезды чреваты серьезными травмами, вплоть до смертельного исхода, как для того, кто катается на роликах по проезжей части, так и для других участников дорожного движения, напоминают стражи правопорядка.





Полиция просит всех, кому известны данные этих парней, на условиях анонимности сообщать об этом 36-70-01 или в личных сообщениях администраторам группы «Полиция Курской области» «Вконтакте».





Также участники видеороликов могут сами явиться в подразделение ГИБДД на улице Карла Марска, 101 для выяснения обстоятельств.