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В Курске нашли виновников аварии на водоводе в Железнодорожном округе

В ходе проверки по факту незаконного разрытия полиция установила обстоятельства повреждения трубопровода и заказчиков несанкционированных работ

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В Курске нашли виновников аварии на водоводе в Железнодорожном округе. Порыв произошел по вине так называемых «черных копателей» и оставил без горячей воды более 200 многоквартирных домов и 55 тысяч жителей. 

В ходе проверки по факту незаконного разрытия полиция установила обстоятельства повреждения трубопровода и заказчиков несанкционированных работ. В ближайшие дни подсчитают ущерб, нанесенный «Курсководоканалу», после чего соответствующее заявление подадут в правоохранительные органы.

Последствия аварии на водоводе устранены. Сейчас коммунальные услуги жителям завокзальной части Курска предоставляются в полном объеме.
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