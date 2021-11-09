В ходе проверки по факту незаконного разрытия полиция установила обстоятельства повреждения трубопровода и заказчиков несанкционированных работ

В Курске нашли виновников аварии на водоводе в Железнодорожном округе. Порыв произошел по вине так называемых «черных копателей» и оставил без горячей воды более 200 многоквартирных домов и 55 тысяч жителей.





В ходе проверки по факту незаконного разрытия полиция установила обстоятельства повреждения трубопровода и заказчиков несанкционированных работ. В ближайшие дни подсчитают ущерб, нанесенный «Курсководоканалу», после чего соответствующее заявление подадут в правоохранительные органы.





Последствия аварии на водоводе устранены. Сейчас коммунальные услуги жителям завокзальной части Курска предоставляются в полном объеме.