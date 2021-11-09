В Курской области льготные проездные предлагают продавать по QR-кодам

С 13 ноября ковидные ограничения предложено продлить, а часть ослабить

На заседании оперштаба сегодня обсуждали продление и снятие ковидных ограничений в Курской области. Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин предлагает снимать ограничения поэтапно. Но пока их оставляют и даже ужесточают.

Так, с 13 ноября предложено:

- приостановить деятельность торговых центров;

- продлить запрет на работу детских развлекательных комнат, лагерей;

- приостановить деятельность косметических салонов, спа, соляриев, саун, бань и фитнес-центров;

- продлить запрет на организацию досуговых, развлекательных мероприятий; на доступ в кино, цирки и концертные залы;

- продлить запрет на получение некоторых госуслуг.

По QR-коду, сертификату или справке разрешить работу отдельно стоящих непродовольственных магазинов, заведений общепита при наличии отдельного входа на улицу.

Парикмахерских ,салонов красоты, бытовых услуг, автомастерских - по предварительной записи и по QR-коду.

Общественный транспорт тоже станет доступен только по QR-коду, пока, правда, не для всех - с 1 декабря льготные проездные будут продавать лишь привитым.

Пожилых работников на работу будут допускать только по QR-коду, сертификату или справке. Остальные - на самоизоляции.

В вузах, ссузах и допобразовании дистанционку предлагается продлить до 21 ноября. Школьники выйдут на очное обучение с 15 числа.

Все предложения члены оперштаба приняли. Официальные итоги заседания администрация опубликует завтра.