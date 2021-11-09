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Лента новостей / В регионе

В Курской области льготные проездные предлагают продавать по QR-кодам

С 13 ноября ковидные ограничения предложено продлить, а часть ослабить

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На заседании оперштаба сегодня обсуждали продление и снятие ковидных ограничений в Курской области. Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин предлагает снимать ограничения поэтапно. Но пока их оставляют и даже ужесточают. 
Так, с 13 ноября предложено:
 - приостановить деятельность торговых центров;
- продлить запрет на работу детских развлекательных комнат, лагерей;
- приостановить деятельность косметических салонов, спа, соляриев, саун, бань и фитнес-центров;
- продлить запрет на организацию досуговых, развлекательных мероприятий; на доступ в кино, цирки и концертные залы;
- продлить запрет на получение некоторых госуслуг.
По QR-коду, сертификату или справке разрешить работу отдельно стоящих непродовольственных магазинов, заведений общепита при наличии отдельного входа на улицу.
Парикмахерских ,салонов красоты, бытовых услуг, автомастерских - по предварительной записи и по QR-коду.
Общественный транспорт тоже станет доступен только по QR-коду, пока, правда, не для всех - с 1 декабря льготные проездные будут продавать лишь привитым.
Пожилых работников на работу будут допускать только по QR-коду, сертификату или справке. Остальные - на самоизоляции. 
В вузах, ссузах и допобразовании дистанционку предлагается продлить до 21 ноября. Школьники выйдут на очное обучение с 15 числа. 
Все предложения члены оперштаба приняли. Официальные итоги заседания администрация опубликует завтра.
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