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Сегодня ночью в Курской области ожидается до 7ºС мороза

Днем в среду синоптики также прогнозируют морозную погоду - от -1ºС до +4ºС

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Сегодня ночью в Курской области ожидается до 7ºС мороза. Днем в среду синоптики также прогнозируют морозную погоду - от -1ºС до +4ºС. Ветер 4-9 м/с.

В течение дня 10 ноября будет облачно с прояснения, без существенных осадков.
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