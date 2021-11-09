Лента новостей / В регионе Вчера, 17:58 Сегодня ночью в Курской области ожидается до 7ºС мороза Днем в среду синоптики также прогнозируют морозную погоду - от -1ºС до +4ºС Читайте также Еще одну морозную ночь прогнозируют курские синоптики Ночью в Курской области прогнозируют до 17ºС мороза Сегодня ночью в Курской области ожидается до 7ºС мороза. Днем в среду синоптики также прогнозируют морозную погоду - от -1ºС до +4ºС. Ветер 4-9 м/с.В течение дня 10 ноября будет облачно с прояснения, без существенных осадков. +0 -0