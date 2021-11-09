Днем в среду синоптики также прогнозируют морозную погоду - от -1ºС до +4ºС

Сегодня ночью в Курской области ожидается до 7ºС мороза. Днем в среду синоптики также прогнозируют морозную погоду - от -1ºС до +4ºС. Ветер 4-9 м/с.





В течение дня 10 ноября будет облачно с прояснения, без существенных осадков.