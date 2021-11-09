Курские автомобилисты столкнулись с последствиями локдауна

В течение всех нерабочих дней, связанных с антиковидными мерами, работа ряда торговых, и организаций по оказанию бытовых услуг, куда входят и автосервисы, попала под запрет

В течение всех нерабочих дней, связанных с антиковидными мерами, работа ряда торговых, и организаций по оказанию бытовых услуг, куда входят и автосервисы, попала под запрет. Подобные меры вызвали массу недовольства среди автовладельцев, сообщает телеканал ТАКТ . По их мнению, запчасти, автохимия и другие расходные материалы, как и возможность, воспользоваться услугами шиномонтажа или автомойки, должны быть причислены к товарам первой необходимости. Ковид ковидом, а пользоваться личным транспортом приходится регулярно. Торговый комплекс на курском авторынке закрыт. Работают лишь пара магазинов с отдельным входом. Меж тем, спрос на автотовары остался велик, техника имеется свойства иногда выходить из строя, и предпринимателям приходится реализовывать их прямо на улице, после предварительного звонка. Такое решение Вызвало недовольство в среде, но иных вариантов нет.





«Вот машина сейчас вообще не едет и что делать? А я вообще с области и получается не могу уехать домой» - «Как вы считаете, что нужно? – Убрать карантин. Открыть запчасти, магазины, которые необходимы для жизни»





«В любом случае нужно ездить, без этого никак. Как бы и запчасти это нужно. Ну подстраиваемся, так сказать»





«Заказываем по онлайну и получаем детали. Всё»





«Переобуться в зимнюю резину» тоже для многих стало проблематичным. Множество автосервисов закрыты, но есть и те, кто продолжает проводить шиномонтаж. Как правило, это точки техобслуживания с отдельным входом, но всё равно приходится работать с оглядкой на карантинные предписания руководства страны и региона.

«Ну мы чисто своих только переобуваем. Другу вот надо переобуться, я переобул»





Слесари и механики, справедливо отмечают, что начало зимнего сезона не за горами, и вопрос безопасности на дорогах встаёт остро.





«Вот послезавтра снег выпадет. Нас закроют – без этого город встанет. Маршруткам колёса не отремонтировать. Ни скорой, ни той же полиции – То есть приходится на свой страх и риск «помогать» людям? – Однозначно! Вот вы правильно сказали: Мы помогаем!»





Воспользоваться услугами специалистов на автомойках тоже нельзя. Исключение – мойки самообслуживания. Автомобилисты наедятся, что в отношении данной категории товаров и услуг всё-таки смогут рассмотреть варианты послабления карантинных мер.