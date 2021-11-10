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Куряне могут принять участие в переписи населения по телефону

В это воскресенье, 14 ноября Всероссийская перепись населения завершится

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В это воскресенье, 14 ноября завершится Всероссийская перепись населения. По последним данным Курскстата, в ней приняли участие более 72% жителей Курской области. Из них порядка 15% заполнили анкету самостоятельно на Едином портале госуслуг. 

Участие в электронной переписи доступно пользователям со стандартной подтвержденной учетной записью на ЕПГУ. 
Те, у кого такой возможности нет, могут поучаствовать в переписи по телефонам: 8 (4712) 70-04-66 и  8-951-334-25-76. Звонки принимаются в будние и выходные дни с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:45.
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