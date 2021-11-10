Куряне могут принять участие в переписи населения по телефону

В это воскресенье, 14 ноября Всероссийская перепись населения завершится

В это воскресенье, 14 ноября завершится Всероссийская перепись населения. По последним данным Курскстата, в ней приняли участие более 72% жителей Курской области. Из них порядка 15% заполнили анкету самостоятельно на Едином портале госуслуг.





Участие в электронной переписи доступно пользователям со стандартной подтвержденной учетной записью на ЕПГУ.

Те, у кого такой возможности нет, могут поучаствовать в переписи по телефонам: 8 (4712) 70-04-66 и 8-951-334-25-76. Звонки принимаются в будние и выходные дни с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:45.