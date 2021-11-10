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Лента новостей / Происшествия

В Курске 9 ноября сбили двух пешеходов

Одна из пострадавших - 15-летняя девочка

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В Курске 9 ноября сбили двух пешеходов. 

Одна из аварий случилась около 5 часов вечера на пешеходном переходе в районе дома № 44 по улице 2-я Новоселовка. Как сообщили в ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Лэнд Ровер», двигаясь со стороны улицы Малых в направлении улицы ВЧК, допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП юную курянку госпитализировали с травмами.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло примерно в 7 вечера в районе дома № 19 по улице Белгородская. Там «ВАЗа 211120» сбил 37-летнего мужчину. За рулем был 18-летний водитель, он ехал со стороны улицы Харьковская в направлении улицы Парковая. Этого пешехода тоже госпитализировали.
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